Le gouvernement du Québec investit 300 M$ US dans la Société en commandite Airbus Canada, a annoncé le premier ministre François Legault, vendredi matin, à Montréal.

« L’annonce d’aujourd’hui est importante pour notre industrie aérospatiale. On va investir 300 millions de dollars américains dans le programme A220 d’Airbus. Ça va permettre de protéger 2 500 emplois bien payés à Mirabel», a a indiqué François Legault, premier ministre du Québec.

« Cet investissement du gouvernement, à la hauteur de son actionnariat, renforce la position du Québec dans son partenariat avec Airbus. On obtient des engagements à plus long terme et on a de meilleures chances de récupérer notre investissement initial, incluant le montant de 1 milliard de dollars américains», a ajouté Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

Vendredi, le Syndicat des Machinistes (AIMTA) a accueilli favorablement l’investissement des actionnaires de la Société en commandite Airbus Canada.

« Cet investissement de 1,2 milliard américain, qui garantit 2 500 emplois, envoie un message clair quant à l’avenir de l’usine de Mirabel, se réjouit Éric Rancourt, agent d’affaires de l’AIMTA, responsable des relations de travail chez Airbus Canada. Cela dit, il y a un peu plus d’une centaine de nos membres qui sont toujours sur la liste de rappel à cause de la pandémie, nous demeurerons donc vigilants, car notre objectif est de vider la liste de rappel pour ensuite parler d’embauche », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, la Fédération canadienne des contribuables a critiqué la décision du gouvernement Legault de subventionner l’Airbus A220 – autrefois désigné C Series – une fois de plus.

« Si le risque de perdre 1,3 milliard est trop gros, ajouter 385 millions à la mise est encore pire, » a dit le Directeur Québec de la FCC, Renaud Brossard.

« Le gouvernement doit arrêter d’ajouter de l’argent dans un projet qui a déjà coûté bien trop cher aux Québécois et Québécoises», a-t-il déploré.

