Retour en force de Phelan

ZHANGJIAKOU | Une sérieuse blessure à un genou a été un véritable cauchemar pour Brittany Phelan qui a été sur la touche durant près de deux ans.

Médaillée d’argent en 2018 aux Jeux olympiques de Pyeongchang, la spécialiste de ski cross de Mont-Tremblant a dû attendre 22 mois avant de renouer avec l’action en novembre dernier en Chine sur le parcours olympique.

« Le ski cross est un sport intense et je voulais revenir à mon meilleur niveau, explique-t-elle au sujet de sa longue absence. Je ne voulais pas avoir de douleurs et de doutes. Je voulais revenir à un niveau où je serais capable de gagner. Ma 5e place en Chine m’a donné beaucoup de confiance et j’ai enchaîné avec une deuxième position la course suivante. »

La chute

La carrière de Phelan a basculé en février 2020 lors de la Coupe du monde de Megève où une vilaine chute l’a laissée avec un genou en piteux état. Les ligaments croisés antérieur et collatéral déchirés, en plus ses deux ménisques ont été touchés dans sa chute. « J’avais obtenu trois bons résultats (2e, 4e et 5e position) dans les courses précédentes et je skiais vraiment bien, rappelle-t-elle. J’étais passée près à quelques reprises et je voulais vraiment gagner. J’avais été moins vite à l’entraînement et je m’étais mis de la pression. J’ai commis une faute et j’ai très vite perdu le contrôle. Je suis contente qu’il n’y ait pas eu de collision. C’était la faute de personne sauf la mienne. »

Longue réhabilitation

La suite n’a pas été facile. « Peu de mon temps après mon opération, la COVID est arrivée et tout a été fermé, raconte-t-elle. Les trois premiers mois après mon opération, je me suis retrouvée seule chez moi. Mon fiancé Matt m’a vraiment aidée. Il faisait du télétravail, m’aidait dans mes exercices et à garder un état d’esprit positif. On n’avait jamais passé autant de temps ensemble en huit ans puisque nous étions habituellement tous les deux sur la route. »

Très contente de sa réhabilitation, Phelan peinait à envisager l’an dernier qu’elle serait de retour aux Jeux olympiques. « C’était dur de penser que je pourrais me qualifier, exprime celle qui a terminé en 15e place en slalom aux Jeux de 2014 à Sotchi. J’adore encore le ski et j’ai de gros objectifs, mais il fallait que je me rétablisse à 100 pour cent avant de penser me rendre aux Jeux. Je craignais d’avoir peur, mais j’ai été capable d’oublier ma chute. Le ski cross est un sport difficile où tu descends le plus vite possible avec trois autres filles. »

Phelan a assuré sa qualification de brillante façon en répondant aux critères d’Alpin Canada en signant deux podiums avant la période des Fêtes. « Je suis heureuse d’être en Chine et d’avoir l’opportunité de monter sur le podium pour une deuxième fois. Ça serait vraiment super si je pouvais gagner la médaille d’or. »

Départ de sa meilleure amie

Si elle monte sur le podium en Chine le 17 février, Phelan devra le faire sans la présence de sa meilleure amie et ancienne coéquipière Kelsey Serwa qui a pris sa retraite après sa victoire en Corée du Sud. « Ce fut difficile d’accepter que ma meilleure amie ne soit plus là. Nous avons été coéquipières toute notre vie et nous étions toujours ensemble. Kelsey avait atteint tous ses objectifs et je suis contente qu’elle ait pris sa retraite selon ses conditions. On habite à dix minutes de marche l’une de l’autre à Whistler et nos souvenirs vont nous rester pour la vie. »