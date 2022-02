Top 5 des menaces pour Mikaël Kingsbury

Le Québécois Mikaël Kingsbury est le favori pour défendre son titre olympique à l’épreuve des bosses, en ski acrobatique, samedi. Certains adversaires demeurent toutefois de sérieuses menaces. Coup d’œil sur ses principaux opposants :

1 – Ikuma Horishima

Ayant connu des ennuis lors de la première journée de qualifications jeudi à Pékin, le Japonais Ikuma Horishima ne représente pas moins le grand rival de Kingsbury sur le circuit de la Coupe du monde. Âgé de 24 ans, Horishima a l’occasion de se reprendre et prouver qu’il peut bien faire sous la pression. Aux Jeux de Pyeongchang, en 2018, le Japonais avait raté sa descente durant la première finale regroupant 12 skieurs. Il n’avait donc pu se qualifier pour la super finale. Parmi ses grandes victoires, Horishima a été couronné champion du monde en 2017, autant à l’épreuve des bosses qu’aux bosses en parallèle.

2 – Matt Graham

Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang, derrière Kingsbury, l’Australien Matt Graham demeure un candidat pour le podium. Malgré une clavicule fracturée plus tôt cette saison, il est présent à Pékin. Comme Horishima, son parcours devra toutefois passer par la deuxième phase des qualifications. Il ne s’est pas facilité la tâche avec quatre descentes au programme, samedi, pour accéder au podium.

3 – Walter Wallberg

Vedette montante de la discipline, le Suédois Walter Wallberg, 21 ans, a excellé récemment sur le circuit de la Coupe du monde. Sa vitesse sur la piste est impressionnante. Il a d’ailleurs pris le deuxième rang des qualifications, jeudi, tout juste derrière Kingsbury. Wallberg a la possibilité de se révéler au grand jour.

4 – Benjamin Cavet

Une autre bombe sur deux skis! Le Français Benjamin Cavet est un skieur acrobatique très complet. Il excelle peut-être un peu moins dans les sauts que Kingsbury, mais il est si rapide qu’il peut parfois chauffer le Québécois au pointage. Après un début de saison plutôt difficile, Cavet aurait besoin de la performance de sa vie pour être couronné à Pékin.

5 – Dmitriy Reiherd

Le Kazakh Dmitriy Reiherd n’est plus ce qu’il a déjà été, mais son expérience n’est pas à sous-estimer. À Pékin, il en est à ses cinquièmes Jeux olympiques. Après Turin et Vancouver, il était probablement à son meilleur à Sotchi, en 2014, ayant conclu au cinquième rang. Il y a quatre ans, à Pyeongchang, Reiherd avait pris la huitième place de la première finale, étant ainsi exclu du top 6 et de la super finale.

