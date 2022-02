Trafic de stupéfiants: une arrestation lors de deux perquisitions à Shawinigan

Un homme de 20 ans a été arrêté jeudi lors de la perquisition pour trafic de stupéfiants de deux logements d’un immeuble de la rue Saint-Joseph à Shawinigan, en Mauricie.

L’individu a été arrêté sur les lieux avant d’être libéré plus tard, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ) par communiqué.

Il devra comparaître à une date ultérieure au Palais de justice de Shawinigan, où il pourrait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Plus de trois grammes de crack, une petite quantité de cocaïne et de méthamphétamine, plus de 90 comprimés de médicaments d’ordonnance et 1000$ ont été saisis par les policiers. Des items servant au trafic de stupéfiants ont également été retrouvés sur les lieux.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.