Un jeune homme de 23 ans porté disparu à Montréal

La police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver un homme de 23 ans qui manque à l’appel depuis dimanche dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Pablo Andres Aguire Jacome a été vue pour la dernière fois dimanche vers 20h30 près de la station de métro Saint-Michel.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Homme à la peau blanche et au teint basané, M. Aguirre Jacome mesure 1,65 m, pèse 60 kg et a les yeux et les cheveux bruns.

Il porte un pantalon sport noir et des souliers.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.