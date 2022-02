Un premier rôle au théâtre pour Rosalie Bonenfant

L’année 2022 en sera une de nouveaux défis pour Rosalie Bonenfant. En plus de jouer un premier grand rôle au cinéma dans le film Inès, l’actrice et animatrice fera ses débuts sur les planches, dans un théâtre musical inspiré de la légende de La Corriveau.

Créé par la compagnie Théâtre de l’oeil ouvert, ce nouveau spectacle original sera lancé en juillet au Centre culturel Desjardins de Joliette. Rosalie Bonenfant y défendra le rôle de la cousine de La Corriveau, au sein d’une distribution composée notamment de Jade Bruneau (également metteure en scène de la pièce), Frédérike Bédard, Karine Lagueux, Renaud Paradis et Jean Maheux.

Même si les répétitions de la pièce ne débutent qu’en mai, l’actrice de 25 ans admet avoir déjà des papillons dans le ventre à l’idée de se lancer dans ce nouveau défi.

«C’est sûr que c’est beaucoup de pression mais c’est tellement une belle opportunité que je ne pouvais pas refuser, a-t-elle confié au Journal.

«On a présenté des extraits du spectacle lors d’un lancement à Victoriaville l’automne passé et je suis sorti de scène en disant à Jade (Bruneau) que je ne voulais plus jamais rien faire d’autre de ma vie. J’ai la chance de connaitre Jade depuis longtemps alors je me sens bien entourée.»

Un regard moderne

Intitulé La Corriveau – La soif des corbeaux, le théâtre musical revisitera l’histoire de Marie-Josephte Corriveau en portant un regard moderne sur cette légende populaire. S’articulant autour d’une enquête et d’un procès, la pièce se penchera sur le destin tragique de cette femme qui a été dépeinte comme une sorcière après avoir été condamnée à mort, en 1763, pour le meurtre de son second mari.

«C’est une histoire qui s’est passée en 1763 mais qui résonne encore beaucoup aujourd’hui en 2022 avec la récente montée en flèche de cas de féminicides et de violence conjugale, souligne Jade Bruneau.

«Marie-Josephte Corriveau était fort probablement une femme victime de violence conjugale à l’époque. On s’est dit que revisiter cette légende nous offrait l’occasion d’aborder des sujets importants et lourds de sens tout en gardant une certaine forme de ludisme et de magie.»

«Avec l’engouement récent pour le «true crime», on tombe quand même à point, ajoute Rosalie Bonenfant. Le spectacle met en scène une journaliste qui tente de faire la lumière sur un événement qui est à la base une sorte de de féminicide. C’est vraiment dans l’air du temps.»

En 2022, Rosalie Bonenfant fera aussi officiellement ses débuts au cinéma en jouant le rôle-titre d’Inès, le prochain film de la réalisatrice Renée Beaulieu (Les salopes ou le sucre naturel de la peau). Tourné il y a deux ans, juste avant le début de la pandémie, le long métrage doit prendre l’affiche plus tard cette année.

«J’ai vu récemment le film au Festival de Whistler et c’était toute une expérience parce que mon personnage est de toutes les scènes, relate l’actrice. J’ai très hâte qu’il sorte au Québec.»

►Le théâtre musical La Corriveau – La soif des corbeaux sera présenté à Joliette, Sainte-Agathe-des-Monts et Victoriaville cet été. Pour plus de détails : lacorriveau.ca

