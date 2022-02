Un suspect recherché pour tentative de meurtre à La Prairie

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin d’identifier un suspect qui serait lié à une tentative de meurtre survenue le 23 janvier dernier à La Prairie, en Montérégie.

Le suspect serait un homme âgé entre 25 et 30 ans, qui mesurerait plus ou moins 1,78 m (5 pi 10 po) et pèserait entre 67,5 et 78,7 kg (150 et 175 lb). Il aurait également les yeux bruns.

L’homme recherché était accompagné d’un complice et conduisait un véhicule de marque Jetta de couleur rouge, quatre portes, lors des événements.

Les policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon étaient intervenus vers 19 h 30 sur la rue Léon-Bloy Ouest pour une personne ayant été blessée après des coups de feu tirés vers son véhicule, a rappelé la police provinciale.

Toute personne qui apercevrait cet homme est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

