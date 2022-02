GRANDBOIS, Jeannine

née Boulay



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès survenu le 25 janvier 2022, de Mme Jeannine Boulay, épouse bien-aimée de M. René-Paul Grandbois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lisette, Daniel (Danielle) et Martine (Michel); ses petits-enfants Alain (Karine), Dany (Amélie), Marie-Ève (Francis), Jonathan (Karine), Maxime (Maïa), Patrice (Kim) et Simon; ses quinze arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs Marie-Paule, Gilles, Jacques, Nicole, Lise, René et conjoints(es), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au:le samedi 12 février 2022 dès 13h où une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.