MAISONNEUVE, Gérard



À Laval, le 28 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Gérard Maisonneuve, époux de Mme Hélène Turcot Maisonneuve.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Raymond), Carole (Sylvain) et Martine (Roger), ses petits-enfants William, Laurie-Ann, Alexandre, Antoine et Mégane, ses frères Roger, Roland, Fernand, feu Jules et sa soeur feu Jeanne-D'Arc, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille au:7020, BOUL. DES MILLE-ILESLAVALwww.salonsfunerairesguay.comLes funérailles auront lieu le samedi 12 février dans l'intimité, en l'église Saint-François-de-Sales, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit vers 12h.