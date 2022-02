DU TEMPLE, Roland



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Roland Du Temple, le 30 janvier 2022 à l'âge de 74 ans.Époux de Johanne Bardier et père de Luc, il est parti rejoindre ses parents Georges Du Temple et Florence L'Heureux ainsi que ses frères, soeurs et nièces prédécédés.Il laisse dans le deuil son épouse, son fils Luc et sa conjointe Pascale Godbout; sa petite-fille Billie ainsi que son frère et allié Robert (Francine Boutot, toujours présente), sa petite soeur Thérèse, ses nièces, neveux, cousin(e)s tant aimés, ses précieux amis et les membres de sa belle-famille du clan Bardier sont aussi affligés par son départ.La famille accueillera parents et amis le jeudi, 10 février 2022 de 14h à 17h et de 18h30 à 20h30, au complexe Urgel Bourgie Feron/ Athos (1275, rue Dollard, LaSalle, Qc, H8N 2J1).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Verdun.En raison du contexte actuel lié à la Pandémie de Covid-19 et en considération des mesures sanitaires recommandées et appliquées par la Santé Publique du Québec, veuillez noter que le nombre de visiteurs sera limité à 50 personnes au total sans rotation.