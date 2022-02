DUBUC-GRAVEL, Claire



À Laval, le 22 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée à son domicile, entourée de ses proches, Madame Claire Dubuc-Gravel, épouse de feu Claude Gravel.Elle laisse dans le deuil sa soeur Suzanne ainsi que plusieurs nièces, neveux, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Renoir ainsi que l'équipe des soins palliatifs à domicile du CISSS de Laval pour leur soutien et la qualité des soins et services prodigués.En raison de la situation actuelle, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.