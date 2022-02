RATELLE, Rita



À Beauharnois, le 29 janvier 2022, à l'âge de, est décédée Madame Rita Ratelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Guy (Andrée), Marjolaine, Danièle (Marcel), Mariefrance (Rick), Luc (Delma) et Jasmine, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure selon les nouvelles normes sanitaires.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Cécile-Godin pour leur soutien et les bons soins prodigués.