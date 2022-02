MARTINEAU, Clément



À Montréal, le 29 décembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé Clément Martineau, époux de Claire Chabot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Yvan (Linda), Gilles et Lyne, ses petits-enfants, Michaël, Stéfany, Jonathan et Valérie, ses frères et soeurs Gertrude, Marcel, Robert, Laurette et Claire, ses beaux-frères et belles-soeurs, Françoise, Pierrette, Claudette, Gisèle, Clémence (René), Denis, Fernande, Raymond (Jeannine), André (Gaétane) et Noëlla (Godias), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille se recueillera en privée.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société de la recherche sur le cancer serait apprécié en sa mémoire.