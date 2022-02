DUFORT, Thérèse

À Longueuil, le 26 janvier 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Thérèse Dufort.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Chantal), Nicole, Francine, Danielle (Alain), Sylvie, Serge et Geneviève (Patrick), ses sept petits-enfants: Éric, Véronique (Marc-André), Vanessa, Amélie (Jonathan), Gabrielle (Vincent), Brendan et Steven, ses cinq arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs: Claude, Mariette et Paulette ainsi que plusieurs autres parents et amis.Thérèse était une mère courageuse, forte, bienveillante et généreuse. Prête à tout donner à ses enfants. Toujours souriante et qui aimait nous faire rire. Une mère enjouée qui adorait cuisiner pour ses enfants. Sa voix nous réconfortait et ce que nous aimions le plus, c'était de l'entendre chanter.La famille veut rendre hommage et remercier de tout coeur Francine et Sylvie pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère.La famille recevra les condoléances le mercredi 9 février 2022 à compter de 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h au salon.En raison de la pandémie, la distanciation doit être respectée et le port du masque est exigé (selon les dernières règles, à partir du 7 février 2022, c'est un maximum de 50 personnes).LONGUEUIL (QUÉBEC) J4J 1Y6514 386-4642 450 443-66671 888 443-6667rcenac@salonlfc.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.