ROBERT-DUPUIS, Thérèse



À Laval, le 27 janvier 2022, est décédée dame Thérèse Robert Dupuis, mère de feu Jean-Claude Dupuis et de feu Jean-Robert Dupuis, épouse de feu Gaston Dupuis et amie de coeur durant plusieurs années de feu Arthur Primi.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Marc Dupuis, sa petite-fille adorée Marie-Anne Dupuis ainsi que sa belle-fille Carole Pilon (épouse de feu Jean-Robert Dupuis).Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Inhumation des cendres dans le terrain familial du Repos Saint-François d'Assise (Cimetière de l'Est).