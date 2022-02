DURAND, André



Le 26 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé M. André Durand. Il laisse dans le deuil feus ses parents Albertine Ledoux et Gérard Durand, ses enfants Daniel (Sylvie) et feu Dario, ses petits-enfants Sébastien et Myriam, ses frères feu Gérard (Lisette Comeau), feu François (Marie-Paule Piché) et Léonard (Solange Ferland), ses soeurs Délia (Marcel Bellefeuille) et Hélène ainsi que ses nombreux neveux et nièces.Les circonstances actuelles étant défavorables, une rencontre pour commémorer le départ d'André aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel soignant du 5e étage du CHSLD Saint-Lambert sur-le-Golf pour les bons soins administrés dans les derniers moments de sa vie.