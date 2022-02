GAUTHIER, Jean-Marc



De Sainte-Scholastique, le 31 janvier 2022, à l'âge de 92 ans est décédé M. Jean-Marc Gauthier, époux de feu Mme Monique Ethier.Il laisse dans le deuil ses fils, Mario (France), Pierre (Marie-Josée), Daniel (Gisèle) et Martin (Sophie), ainsi que ses 9 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 12 février 2022 à 11h00 en l'Église de Saint-Eustache.Votre présence à l'Église doit se faire selon les règles en vigueur de la santé publique du Québec.La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la maison Sercan pour la qualité des soins prodigués auprès de M Gauthier.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.ll fut confié au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934