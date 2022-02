LECLERC, Denise



À Boucherville, le 25 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Denise Leclerc.Elle laisse dans le deuil sa fille unique, Louise (Robert Picard), ses deux petits-enfants, Steve et Patrick Labrecque, ses frères André et René Leclerc, ses belles-soeurs, Denise Leclerc, Francine Bouchard, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux contraintes sanitaires, la famille se recueillera en toute intimité.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Jeanne Crevier pour leur soutien et les bons soins prodigués.