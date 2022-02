TURGEON, Abbé Gervais, p.m.é.



M. l'abbé Gervais Turgeon, prêtre de la Société des Missions-Étrangères, est décédé à Montréal, le 28 janvier 2022, à l'âge de 85 ans et 4 mois. Né à Dolbeau le 23 septembre 1936, il était le fils d'Alphonse Turgeon et de Marie-Rose Gendron. Il a fait ses études secondaires au Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière et ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Ordonné prêtre le 2 juillet 1960 et après des études en philosophie à Rome (1960-63), il est parti le 16 septembre 1963 pour les Philippines, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 1989. Il a été aussi missionnaire au Soudan de 1994 à 2012.Au Canada il a travaillé au Service des vocations (1977-81), au Service de l'animation missionnaire (1989-93) et au Service du bien-être (2011-12). Il fut aussi Supérieur de la Région du Canada (2012-18). Au moment de son décès, il vivait retraité à la Maison centrale.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, son frère Denys et son épouse Rachel, ses nièces Anne et Geneviève, son neveu Jean-Philippe et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à laSociété des Missions-Étrangères180, place Juge-DesnoyersLaval (Pont-Viau), H7G 1A4le vendredi 11 février 2022, à 19h00. Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu le samedi 12 février à 14h00, suivies du dépôt de son urne dans le columbarium. À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.Web : https://www.smelaval.orgDirection funéraire: