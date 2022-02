SAUMIER, Jean



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean Saumier à sa résidence de Lachine, le 1er février 2022, à l'âge de 88 ans, entouré de son épouse et de ses enfants.Il était le 5e de sa famille et le dernier de sa génération. Il laisse dans le deuil son épouse, Mme Pierrette Bourque, son fils, Jean-Marc (Tonia), et ses filles, Marie-Andrée (Jean) et Geneviève (Jesús), ses petits-enfants, Mathilde, Léa et Thomas, sa belle-soeur, Constance, son beau-frère, Claude, de nombreux neveux et nièces, ainsi que des confrères et amis.Pédagogue passionné, homme de principes et inventeur à ses heures, Jean aura marqué sa famille et ses amis par l'amour et le respect qu'il avait pour eux, mais aussi par sa grande générosité, sa joie de vivre, sa soif de connaissance et son intégrité. Père adoré et ami loyal, il nous laisse beaucoup de beaux souvenirs qui nous habiteront toujours.La famille accueillera parents et amis, sur invitation (en raison de la pandémie), le vendredi 11 février 2022, de 17h30 à 21h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie Athos, 1750, rue Notre-Dame, Lachine.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en dons à l'Accueil Bonneau.