BERGERON, Marie-Berthe

(née Sylvestre)



Au CHSLD du Piedmont, de St-Jean-de-Matha, le 27 janvier 2022, est décédée à l'âge de 95 ans, Madame Marie-Berthe Bergeron de Ville St-Gabriel. Elle est allée rejoindre son époux Rodrigue Bergeron.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Suzanne), René (France), Louise (feu Yvon), Denise, feu Pierrette, feu Hélène (Michel Prince), ses 16 petits-enfants et ses 18 arrière-petits enfants, sa soeur Jeannine Sylvestre, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances, à la :BERNARD LONGPRÉ INC.171 RUE DEQUOYVILLE ST-GABRIEL, J0K 2N0www. residencefunerairebernardlonpré.comle vendredi 11 février 2022, de 15h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 12 février de 9h à 10h30. Les funérailles auront lieu à 11h à l'église de St-Gabriel. L'inhumation se fera au printemps au cimetière de St-Gabriel-de-Brandon. Dans le respect des mesures sanitaires, 50 personnes maximum à la résidence funéraire et 80 aux funérailles, preuve vaccinale exigée.Ceux qui le désirent peuvent compenser l'envoi de fleurs par un don en ligne à la Fondation du Dr David Fortin, CHUS Tumeur Cérébral, 819-820-6450 ou à la Fondation Alzheimer : enveloppes seront disponibles au salon.