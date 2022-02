ROUSSEAU, Bernard



À Longueuil, le 29 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé Bernard Rousseau, époux de feu Madame Denise Salvas. Il était le fils de feu Charles Rousseau et de feu Eugénie Dion.Il laisse dans le deuil ses enfants Sophie, Charles (Fannie) et Benoit (Frank), ses quatre petits-enfants Christophe, Thomas, Camille et Charlotte ainsi que ses frères et soeurs Camilien (Odette), Bibiane, Murielle (Jean-Louis), feu Flavius (Marianne), feu Yvon (Suzette), feu Jean-Charles et feu Marie-Paule.Fier ingénieur, il a débuté sa carrière comme directeur général de la ville de Saint-Félicien. Il a par la suite fondé B.M.S.T. Richelieu Expert Conseil à Saint-Jean-sur-Richelieu où il a oeuvré pendant plus de 20 ans comme président de l'entreprise. Bernard a travaillé très fort pour pouvoir offrir le meilleur à ses enfants qui étaient sa plus grande fierté. Après sa retraite, il a profité de plusieurs années paisibles et heureuses avec son épouse Denise, pendant lesquelles il a pu renouer avec son amour pour les animaux et les travaux manuels.La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Marie-Victorin pour les soins diligents et humains prodigués à notre père depuis 2018.Ses enfants et ses proches vous invitent à vous recueillir avec eux au salon funéraire :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le dimanche 15 mai 2022 de 13h à 16h. Suivra une célébration en l'honneur de cet homme hors du commun.