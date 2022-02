DIONNE, Michel



Le 20 décembre, à l'âge de 75 ans est décédé Michel Dionne, époux de Pierrette Pinsonneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François, Isabelle, Patricia, Johnny, Josée, Mario et Luc, leurs conjoints et conjointes, ses quinze petits-enfants et ses cinq arrière-petits-enfants, son frère Lionel et sa soeur Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 avril 2022 de 11h à 12h, suivi d'une liturgie de la Parole à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900