DUPUIS, Pierrette



À Montréal, le 29 janvier 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée Pierrette Dupuis, fille de feu Anita Deschamps et de feu Adélard Dupuis.Elle laisse dans le deuil ses frères Robert (Cécile), Guy (Claudette), sa soeur Lucie ainsi que ses 10 neveux et nièces, Stéphanie, Véronique, Karine, Marie-Josée, Geneviève, Marc-Antoine, Jean-Philippe, Samuel, Yue-Anne et Naomie. Elle laisse également dans le deuil ses petits-neveux et petites-nièces, cousins, cousines et de nombreuses amies qui lui ont été précieuses.Un merci sincère au personnel du Manoir Claudette Barré, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs du pavillon Rosemont de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leurs bons soins.Les funérailles sont reportées à une date ultérieure.