SAURA, Michel



À Laval, le 1er février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Michel Saura, époux de Mme Brigitte Pietropaolo.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Anna Maria), Fréderic, Natalie (Ihab), ses petits-enfants Victoria, Veronica, Francis, Felix (Catherine), Shadia, Irshad et Shahyn, ses arrière-petits-enfants Léon et Hector ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Mausolée St-Martin, édifice arrière du complexe funéraire :le mercredi 9 février de 14h à 16h ainsi que de 18h à 21h. Une cérémonie aura lieu à 20h00 au même endroit.Dans le respect des directives de la Santé Publique, une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est permise. Sachez qu'il est possible de transmettre des messages de sympathie via le :