BEAUCAGE, Roger



À Laval, le 31 janvier 2022, à l'âge deest décédé M. Roger Beaucage, époux de feu Rollande Lacharité.Précédé de son fils feu Yves, il laisse dans le deuil ses enfants, Noëlla (Philippe), Raymonde (feu Donald), Jean-Paul (Louise), Gaston (Suzanne), Serge, André (Jeannine), et Sylvie (Réal) ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 12 février de 14h à 18h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 18h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation pour la recherche sur le cancer.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.