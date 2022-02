FONTAINE, Ginette



À Châteauguay, le 23 janvier 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée Madame Ginette Fontaine, épouse de Jorge Arley Madrigal.Outre son époux Jorge, elle laisse dans le deuil son fils Christian, son frère Michel, sa bru Johanna et ses petits-enfants Alexandre, Benjamin, Claudia et Dorianne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 février 2022 de 13h à 16h au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour en la chapelle du complexe.Pour les envois de fleurs, veuillez svp prévoir la livraison des fleurs à l'adresse ci-dessus la journée même avant 13h.