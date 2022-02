BOUCHARD, Gisèle

(née Tremblay)



À Oka, le 20 janvier 2022, à l'âge de 88 ans est décédée Mme Gisèle Tremblay, épouse de feu Charles Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gilles (Isabel), Yves (Céline), Sylvie (Sylvain), Evelyne (Alexandre), ses petits-enfants, Charles-Antoine, Grégory, Émile, Sarah, Cloé, Francis, Emmanuelle, Alexie et Gabrielle, ses frères et soeurs, Denise, Rita, Michel (Nicole), Marie-Paule, Linda (Gilles) et Suzanne (Pierre), sa belle-soeur Isabelle ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, le tout se déroulera dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.Elle fut confiée au complexe funéraireSAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934