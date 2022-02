THIBODEAU LAVENTURE



Aurore25 avril 1933 - 25 janvier 2022À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 25 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Aurore Thibodeau, épouse de M. Roland Laventure, fille de feu Arthur Thibodeau et de feu Germaine Alarie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Réjean, feu Lise, Diane (Christos Mihou), Pierre (Manon Dumas), Roland Jr. (Louise Rioux) et Sylvie (Pierre Veilleux), ses petits-enfants: Elisabeth (Austin Burke), Tommy (Lianne Gagné) et Sébastien, son arrière-petite-fille: Tessa, ses frères et soeurs: feu Germaine (feu Eugène Morin), feu Floride, feu Emma (feu Lévis Ouellette), feu Berthol (feu Micheline Lévesque), Yvonne (feu Marcel Pleau), Rosa (Serge Pinel), Éva (feu Georges-Étienne Gélinas), Arthur, Lucie Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines autres parents et ami(e)s.La cérémonie est reportée à une date ultérieure.