DE SOUSA PEREIRA, Alfredo



De Sainte-Thérèse, né à Ponta Delgada au Portugal, le 1er février 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens M. Alfredo De Sousa Pereira, époux de feu Mme Gabriela Pereira.Il laisse dans le deuil ses enfants Suzete (Daniel), Miguel (Monia) et Sandra (Stéphane), ses petits-enfants Mickael, Kimalia, Nelson, et Sunny-Ronaldo, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille se recueillera dans l'intimité au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE4509 473-5934 www.rfgoyer.comL'inhumation aura lieu au Cimetière de Sainte-Thérèse.