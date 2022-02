DESCHÊNES, Yvan



Le 27 janvier 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Yvan Deschênes, fils de feu M. Calixte Deschênes et de feu Mme Mariette Bouchard.Il laisse dans le deuil sa fille Julie (Richard Boisclair), son fils Janick (Marie Germain), ses petits-enfants Charlotte et Victor, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une célébration à la mémoire de sa vie sera organisée au printemps.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des 4-H du Canada seraient appréciés.McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5(450) 467-4780 www.salondemers.com