BOURDEAU, Jeannine (née Surprenant)

BOURDEAU, Jeannine

À Saint-Jérôme, le 29 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Jeannine Bourdeau (née Surprenant), épouse de feu Jean-Denis Bourdeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Régis), Pierre, François (Manon), Alain, Jean (Carole) et Sylvain (Caroline), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Huguette (Jacques) et Rita (Jean-Paul), ainsi qu'autres parents et amis.En raison de la situation actuelle et des restrictions gouvernementales de 50 personnes, seulement la famille immédiate assistera aux funérailles prévues pour le samedi 12 février dès 18h au complexe funéraire:Une liturgie de la Parole sera célébrée à 20h le même jour au même endroit.