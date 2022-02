BINETTE MILLAIRE, Régine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Régine Binette Millaire survenu le 26 janvier 2022 à l'âge de 80 ans. Elle était la fille de feu Yvette Cardinal et de feu J. Gérard Binette.Outre son mari Rhéal Millaire, elle laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie (David Veilleux) et Jean-François (Magali Morlion), ses petits-enfants Simon, Éloi, Camille, Antoine et Vincent, ses frères et soeurs Robert (Lise Millet), feu Gilles, Diane, Yves (Monique Beauvais) et Joëlle, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Régine et Rhéal ont toujours été heureux d'accueillir les gens chez eux et c'est pour rester fidèle à cet esprit de partage et d'entraide que la mémoire de la disparue sera honorée ultérieurement à la maison, lorsque le lilas fleurira.