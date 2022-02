Accusé d’agressions sexuelles, le prince Andrew va témoigner sous serment

Le prince Andrew va faire une déposition sous serment en mars, à Londres, auprès des avocats d’une femme qui l’accuse d’agressions sexuelles, a indiqué samedi une source proche du fils de la reine Elizabeth II à l’AFP.

• À lire aussi: Accusé d'agressions sexuelles, le prince Andrew demande un procès au civil à New York

«Nous sommes convenus de présenter volontairement le duc d’York pour une déposition le 10 mars», a précisé cette source.

Le prince Andrew, 61 ans, deuxième fils de la reine Elizabeth II, est poursuivi au civil à New York pour abus sexuels par l’Américaine Virginia Giuffre, 38 ans, une victime de feu le milliardaire américain Jeffrey Epstein, en 2001, quand elle avait 17 ans, des faits qu’il a toujours contestés. Il a demandé à être jugé lors d’un procès au civil.

«Malgré des demandes répétées, Mme Giuffre ne s’est toujours pas engagée à respecter une date ou un lieu pour sa déposition» à elle, a indiqué la source proche du duc d’York.

Cette affaire embarrasse la monarchie britannique, alors que la reine de 95 ans s’apprête à passer dimanche le cap historique des 70 ans de règne, avant des festivités populaires en juin.

Selon le Daily Telegraph samedi, la rencontre avec les avocats David Boies et Sigrid McCawley, qui feront le déplacement à partir des États-Unis, se déroulera pendant «environ deux jours» dans un endroit «neutre» de la capitale britannique.

Les avocats interrogeront ensuite deux témoins, a précisé le journal: Shukri Walker, une femme affirmant avoir vu le prince Andrew dans une boîte de nuit londonienne avec une jeune fille à l’époque de l’agression présumée; et Robert Olney, un ex-assistant du prince.

Les avocats de Mme Giuffre n’ont pas directement donné suite aux sollicitations de l’AFP pour un commentaire samedi.

En janvier, David Boies avait dit, dans une déclaration transmise à l’AFP, qu'il avait «hâte d'affronter le prince Andrew, ses dénégations et ses tentatives pour rejeter la faute sur Mme Giuffre lors de sa déposition et au cours d’un procès».

Le prince Andrew s’est retiré de la vie publique depuis une interview calamiteuse à la BBC en 2019 dans laquelle il tentait de se défendre. En janvier, il a été déchu de ses titres militaires et il ne peut plus représenter la reine dans des activités officielles.