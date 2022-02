Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Médecin de nuit

Photoc ourtoisie

Privé d’une sortie en salle au Québec en raison de la pandémie, cet excellent thriller français est offert depuis peu sur quelques plateformes de diffusion en ligne. Le cinéaste Élie Wajeman y revisite de façon magistrale les codes du film noir en relatant la descente aux enfers d’un médecin de nuit parisien qui se fait prendre dans l’engrenage du trafic de médicaments et d’ordonnances. L’acteur Vincent Macaigne offre une performance époustouflante dans la peau d’un antihéros complexe et tragique.

► Où : offert sur Crave et sur la plateforme de cinéma en ligne des Cinémas Beaubien, du Parc et du Musée

– Maxime Demers

De la danse au Diamant

Danse et musique classique se croisent dans le spectacle Les Miniatures offert par la compagnie Danse K par K et Les Violons du Roy. Les danseurs Sara Harton, Jean-François Duke et Odile-Amélie Peters présentent trois duos d’une quinzaine de minutes créés avec la pianiste Anne-Marie Bernard et les violonistes Noëlla Bouchard et Pascale Gagnon. Ils s’exécutent accompagnés par des musiques de John Adams, Philip Glass, Ravel, Telemann, Bartok et Bach. Un don de 20 $ permet, jusqu’au 28 février, d’accéder à cette webdiffusion et de soutenir la mission du Diamant.

► Où : lediamant.ca

– Yves Leclerc

Retour vers le Nous

C’est avec un enthousiasme débordant qu’on a poussé à nouveau la porte du Nous, regagnant l’intrigue du feuilleton de Club illico pour six nouveaux épisodes.

Les mystères – et les langues – commencent à s’y délier, alors que Camille (impeccable Marianne Fortier) continue à creuser dans le passé trouble de sa famille pour y trouver réponse à ses questions. C’est tantôt troublant, tantôt émouvant. Mais c’est surtout toujours juste, complexe et parfaitement nuancé. Bref, à voir absolument.

► Où : disponible sur Club illico

– Bruno Lapointe