VINET, René



C'est au terme d'une vie bien remplie que René Vinet nous a quittés, à la veille de ses 87 ans. Il était connu de tous à Sainte-Clotilde, dans ce village qui l'a vu grandir, où il a fondé sa propre famille, érigé de ses mains l'une des premières maisons dans laquelle ont été opéré un bureau de poste, un salon de coiffure, un restaurant et même un magasin général pendant plus de 15 ans.René laisse dans le deuil son épouse des 62 dernières années, Denise Charland, sa fille unique Danielle et son mari Robert Arcoite, ainsi que ses deux petits-enfants, Gabriel et Isabelle (Roger Tremblay).Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que tous ses amis, qu'il a côtoyés tant au Québec qu'en Floride.Les funérailles seront célébrées le samedi 12 février 2022 en l'église de Sainte-Clotilde. La famille recevra les condoléances à 13h et la messe sera célébrée à 14h. Direction funéraire:ST-CHRYSOSTOME450-826-3131