Bérubé veut rencontrer les caquistes un à un

L’initiative est plutôt inusitée. Le député de Matane a envoyé une lettre à tous les élus du gouvernement pour les inviter à une discussion en tête-à-tête au sujet de la réforme de la Charte de la langue française.

Dans sa mouture actuelle, le projet de loi 96 du ministre Simon Jolin-Barrette ne prévoit pas d’assujettir le réseau collégial à la loi 101. Mais le ministre Pierre Fitzgibbon a admis cette semaine que des pourparlers ont toujours cours dans les rangs de la CAQ et que différentes opinions s’affrontent.

Dans une entrevue de fin de session, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, disait récemment qu’il n’était pas nécessaire d’étendre la Charte de la langue française aux cégépiens pour protéger la langue française, que la solution « se passe au primaire et au secondaire ».

« Je sens que mon devoir, c’est de convaincre le gouvernement d’aller de l’avant et je vais prendre les moyens qu’il faut, je vais rencontrer les députés un par un, confidentiellement s’il le faut, pour m’assurer qu’ils aient l’information pour renverser la décision de leur gouvernement là-dessus, soutient le député Bérubé. L’enjeu est trop important pour passer à côté ».

Selon lui, il faut rendre le texte de loi plus « costaud » pour défendre la langue française. « Parce que pour l’instant, il est mollo »

Le péquiste est convaincu que le pilote du dossier, le ministre Jolin-Barrette, est lui-même en faveur de la mesure, mais se retrouve isolé dans son camp face aux « affairistes » et aux « fédéralistes » de son parti.

Une démarche transpartisane

La démarche qui se veut transpartisane vise au premier chef les deux seuls élus caquistes de l’île de Montréal, le député Richard Campeau et la ministre Chantale Rouleau, qui doivent monter au front pour convaincre leurs collègues de l’urgence de la situation, insiste-t-il.

« L’anglicisation du Québec, ça se passe maintenant, sous nos yeux. L’incendie fait rage et, dans l’état actuel des choses, le projet de loi 96 ne suffira pas à l’éteindre ni même à en ralentir la progression. Il faut donc agir résolument », souligne M. Bérubé dans sa lettre.

Il ajoute que la démonstration est faite que le réseau collégial anglophone participe activement à cette anglicisation du Québec.

« À Montréal, ce sont 40 % des étudiants qui le fréquentent – non pas pour apprendre l’anglais, car les jeunes Québécois sont déjà massivement bilingues, mais bien dans l’optique d’adopter un mode de vie anglicisé ».

Il y a actuellement une occasion unique de poser un geste qui compte pour la promotion et la défense de la langue française, croit-il fermement. Il y a un projet de loi, un momentum et des données on ne peut plus inquiétantes sur son déclin.