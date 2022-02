Boum des cours en ligne

Nouveaux adeptes

L’année dernière a été exceptionnelle pour la filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, qui se nomme Sécurité nature. Malgré toutes les embûches pour les formations en présentiel, plus de 42 000 personnes ont suivi des cours en ligne pour obtenir leurs diverses certifications. Si on ajoute les 1150 séances données en classe, le nombre total de participants s’élève à 64 400. Au total, 17 800 futurs adeptes ont suivi le cours d’initiation à la chasse avec arme à feu, 16 400 celui pour l’arc et l’arbalète, 7850 pour la chasse au dindon et 21 500 pour le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu. En ligne, 26 % des élèves étaient des femmes et 15 % avaient moins de 18 ans. Pour le cours avec les armes, les pourcentages montent respectivement à 29 % et à 19 %. Visitez le site fedecp.com afin de connaître l’horaire des cours et des examens de votre région.

Références

L’outil par excellence pour découvrir les 330 destinations nature de la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) est sans contredit le traditionnel Guide de la pourvoirie. Dans cette 32e édition, on retrouve tout ce qu’il y a à savoir sur les endroits qui nous font rêver dans l’arrière-pays. La classification et les descriptions sont détaillées et fort utiles pour mieux connaître les nombreux sites giboyeux et poissonneux. Plus de 25 000 exemplaires sont déjà en circulation dans la plupart des magasins de chasse et pêche, les kiosques à journaux, les tabagies, les Walmart, les Canadian Tire, etc. au coût de 5,95 $. Si vous préférez la version numérique, elle est offerte pour moins de 3 $ au guidedelapourvoirie.com

À vos mises

Du 7 au 24 février 2022 se déroulera la seizième édition du populaire encan que la Fondation de la faune tiendra. Cette activité-bénéfice virtuelle a pour but d’amasser des profits qui seront investis dans le fameux programme Pêche en herbe qui a permis à plus de 320 000 jeunes enthousiastes d’être initiés, depuis les 25 dernières années. Plus de 200 commanditaires offriront des produits, des forfaits, des excursions, etc., pour toutes les bourses. encanfaune.ca

Il était temps

Les conducteurs de chiens de sang sont de valeureux passionnés qui aident les chasseurs à retrouver leur gibier. Lorsque l’animal est mort, le meilleur ami de l’homme peut le localiser dans bien des cas. Cependant, lorsque le chevreuil, l’orignal ou l’ours est blessé et encore capable de se déplacer, le chien le repousse à l’occasion lorsqu’il s’en approche. Jusqu’à ce jour, on ne permettait pas aux conducteurs d’être armés pour mettre un terme aux recherches. Il semblerait toutefois qu’il y ait présentement un projet pilote qui pourrait changer cette lacune dans le futur.

Je vous invite à me suivre sur Facebook à l’adresse suivante : facebook.com/lapassiondepatrickcampeau