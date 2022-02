PAQUET, Jean



À Sainte-Sophie, le 19 janvier 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean Paquet.Il laisse dans le deuil son épouse Claudette Mercier et sa belle-famille; ses cinq filles: Sylvie, Leni, Tina, Jeannine et Michèle, ainsi que tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.Nous disons au revoir à un homme qui a toujours aidé son prochain et qui a consacré sa vie à la forêt. Nous ne t'oublierons jamais et t'aimons tous. Que ton dernier voyage soit le plus magnifique.