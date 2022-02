DESJARDINS HOTTE, Louise



Au CISSS des Laurentides, à Lachute, le 24 janvier 2022, est décédée à l'âge de 81 ans, Madame Louise Hotte, épouse de feu Jean-Guy Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Guy), Line (Johanne) et Francine (Denis), ses petits-enfants Andréanne (Pierre-Luc), Pier-Luc, Jean-François et Marie-Ève (Hugo), ses arrière-petits-enfants Édouard, Jade, Caleb et Arnaud, ses frères Clément (Francine) et Rhéo (Viviane), nombreux autres parents et ami(e)s. Elle fut prédécédée par ses soeurs Marie-Marthe et Hélène ainsi que par son frère Gaston.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie funéraire aura lieu à une date ultérieure.