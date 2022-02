Célébrer l’hiver «un ski à la fois!»

Le lac Abitibi s’étend sur une superficie de 931 km2, partagés entre l’Ontario et le Nord-ouest québécois. Bien qu’il soit bordé par quelques municipalités, ses environs demeurent majoritairement sauvages. Plus de 900 îles parsèment ce vaste plan d’eau peu profond.

Historiquement, le lac Abitibi constituait une importante plaque tournante de la route des fourrures. Un poste de traite y a maintenu ses activités jusqu’en 1922. Depuis plus d’une vingtaine d’années, un groupe d’hommes et de femmes effectuent la traversée à ski de fond. Pendant quatre à cinq jours, tirant un lourd traîneau afin d’être autonomes, ces personnes parcourent les 100 km du trajet. Certaines années, l’expédition s’accomplit sous les chauds rayons du soleil dans un climat presque sans vent. Partiellement dévêtus, les skieurs se font bronzer le visage immaculé d’une crème solaire épaisse qui leur donne une allure d’explorateurs polaires. Ce genre de traversée, c’est le luxe suprême, car dame Nature peut parfois s’avérer plus cruelle. À preuve, lorsque mon guide me récupère aux aurores avec sa motoneige, le mercure indique -33 °C. Il me conduit non loin du campement et je photographie le petit village de tentes près de l’île. Après deux heures dehors, je suis frigorifié. Je suis impressionné de constater que ces aventuriers y sont depuis 96 heures. En guise de solidarité, je passe le reste de la journée à leur « tirer le portrait », ce qui leur donne un regain de motivation pour parcourir les derniers kilomètres vers la ligne d’arrivée...

Appareil : DJI Mavic Pro 2

Objectif : 22 mm

Exposition : 1/40s à f/8

ISO : 100