SAUVÉ, Thérèse (née Germain)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Germain, survenu le 24 janvier 2022, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de monsieur Jacques Sauvé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Johanne), Madeleine (Pierre) et Donald (Marie-Pier), ses petits-enfants, ses arrière-petites-filles, son frère Paul, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Pour le service funéraire, en raison des restrictions sanitaires, la famille transmettra des invitations. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct à 16h, le samedi 26 février ou en rediffusion la célébration en consultant le :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'hôpital Charles-Lemoyne.