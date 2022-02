Convoi de manifestants: la police ne tolérera «aucun acte de violence»

En prévision de la manifestation anti-mesures sanitaires qui se prépare dans la capitale samedi, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) avise qu'il ne tolérera aucun geste illégal.

La police a établi ses attentes envers les manifestants et a indiqué ses intentions quant à ses interventions, samedi, dans un communiqué qui a été publié dès 8h, le matin.

Les forces policières seront très présentes sur le terrain, dans le secteur de la colline parlementaire. D'entrée de jeu, le SPVQ avertit les protestataires qu'elle a l'intention de respecter le droit de manifester, qui est «garanti par la Charte des droits et libertés».

Sécurité

Mais il établit ensuite une série de conditions. Il rappelle que son rôle est aussi protéger «la sécurité des manifestants, des autres usagers de la route, des citoyens et du domaine public».

Ainsi, «aucun acte de violence, de vandalisme ou infraction criminelle ne sera toléré», écrit le SPVQ.

Comme cela a été le cas pour les deux premiers jours de manifestation, la police s'assurera «de conserver les voies d’accès pour la circulation de l’ensemble des usagers utilisant le réseau routier».

Pas d'entrave à la circulation

Depuis jeudi soir, les agents empêchent les poids lourds et véhicules de se stationner et d'entraver la circulation. D'autre part, certaines artères sont déjà bloquées aux véhicules, autour du parlement, en raison de la tenue du Carnaval, qui a pris son envol vendredi.

L'objectif est d'éviter de se retrouver dans la même situation qu'Ottawa, qui subit une occupation depuis plus d'une semaine, alors que des dizaines de poids lourds se sont installés dans les rues autour du parlement.

La police rappelle qu'elle dispose d'une large expérience en gestion de manifestation et qu'elle est en mesure d'ajuster ses stratégies «afin que la manifestation se déroule dans le bon ordre et dans le respect des lois et des règlements».

Le SPVQ communiquera les derniers développements par l'entremise de son fil Twitter.