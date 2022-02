Des résidents d'Ottawa manifestent contre le «convoi de la liberté»

Plusieurs résidents de la région d’Ottawa se sont regroupés samedi près de l’hôtel de ville pour dénoncer les manifestations du «convoi de la liberté».

«Ce n’est plus une manifestation pour dénoncer les mandats, mais plutôt pour signaler leur mécontentement contre le gouvernement qui a été élu légalement», a témoigné une résidente.

Des dizaines de citoyens avaient des pancartes et demandaient une intervention policière pour cesser cette «intimidation des manifestants».

«Je suis allé à des manifestations du mouvement "Black Lives Matter" et il y avait beaucoup plus de policiers et tout se passait dans le calme», a-t-elle expliqué.