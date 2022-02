«Convoi de la liberté»: des villes canadiennes envahies par des manifestants

De nombreux convois sont prévus samedi et dimanche à travers le Canada afin de soutenir le mouvement visant à mettre fin aux mesures sanitaires.

Déjà, on voit les municipalités se préparer pour faire face à ces manifestations. À Vancouver, les employés des différents hôpitaux sont invités à ne pas sortir en uniforme ou avec leur carte d’identification.

De plus, le mot d’ordre envoyé au personnel médical est de «rester à l’intérieur» afin de rester en sécurité alors que l’itinéraire de la manifestation prévoit passer devant 3 hôpitaux de la ville.

Du côté de Toronto, on prévient les citoyens que les déplacements peuvent s’avérer plus difficiles en raison de la présence des manifestants.

Dans une publication Twitter, le service de transport collectif de la Ville a indiqué que «[les déplacements] pourraient être plus longs que prévus».

Les Torontois sont invités à vérifier les mises à jour sur l’état du réseau via leur site internet.

Toujours des manifestants à Coutts

Du côté de Coutts, en Alberta, les manifestants continuent de signaler leur présence et leur mécontentement.

Les manifestants aux abords de la frontière canado-américaine provoquent une circulation lente entre les deux pays, mais ne bloque pas entièrement le chemin, selon les informations de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’Alberta.

«Les automobilistes sont toujours appelés à éviter le secteur», a indiqué la GRC dans un tweet.

Vancouver: le personnel de la santé évite de sortir en uniforme

Le personnel des hôpitaux à Vancouver est invité à prendre ses précautions pendant la fin de semaine et à ne pas porter de signes distinctifs de sa profession en raison du convoi de manifestants qui doivent défiler dans les rues.

C’est dans un mémo envoyé par courriel que le Vancouver Coastal Health (VCH) a averti ses employés d’être prudent, a rapporté le Global News vendredi. Selon les informations, les manifestants, passeraient près de l’hôpital Mount Saint Joseph, l’hôpital général de Vancouver et l’hôpital Saint-Paul.

Ainsi, médecins, infirmières et tout autre membre du personnel sont appelés à rester à l’intérieur durant la manifestation et à ne pas sortir avec leur uniforme afin d’éviter les attaques des manifestants. «Nous comprenons le droit de manifester paisiblement et légalement», peut-on lire dans le courriel du VCH qui ajoute qu’il est cependant illégal d’intimider les gens ou d’empêcher l’accès à un établissement de santé.

«Afin d’assurer l’accès sécurisé au personnel, aux patients, aux clients et aux visiteurs, les services de protection intégrés (IPS) et la police locale suivront la situation de près», a précisé le VCH dans son mémo. Il rappelle que les employés sont invités à contacter la sécurité de l’établissement s’ils se sentent menacés.

