Deux vins ensoleillés d’Afrique du Sud

Là-bas, l’été bat son plein. Afin d’oublier l’hiver et les enfants qui s'assomment en se pitchant des balles de neige en glace en pleine face, pour reprendre Charlebois, mettez la main sur l’une des deux bouteilles suivantes. Bouffée de chaleur assurée !

Buvez moins. Buvez mieux.

Waterkloof, Seriously Cool Cinsault 2020, Stellenbosch, Afrique du Sud

19,70 $ - Code SAQ 13928254 – 12,2 % - 1,3 g/L

Du cinsault tout léger et d’une buvabilité contagieuse. À l’aveugle, on pourrait penser à un joli gamay du Beaujolais ou de Touraine. Bien parfumé avec des notes de fraise, de melon, de gousse de vanille et de cannelle. Un fruité croquant en bouche avec des tanins lisses et une impression à la fois gourmande et tonique. Il en reste peu en ligne, alors surveillez l’arrivage en succursale au courant de la semaine prochaine. Servir assez frais.

★★★ $$

Boekenhoutskloof, The Chocolate Block 2020, Swartland, Afrique du Sud

39,75 $ - Code SAQ 10703412 – 14,7 % - 3,6 g/L

C’est devenu un classique. Un indémodable qu’on doit au talentueux Mark Kent qui s’amuse à vinifier un vin au caractère singulier et d’une qualité constante. L’assemblage est habituellement dominé par la syrah (73% pour le 2020) complété par le grenache, le cinsault, le cabernet-sauvignon et le viognier. Un nez de bonne intensité et accrocheur par ses tonalités de cassis, de prune, de fumée, de goudron, d’épices douces et de poivre concassé. C’est ample avec une matière généreuse, des tanins arrondis qui structurent l’ensemble avec brio. Bonne longueur avec un fruité assez frais pour faire contrepoids à l’alcool qui apporte un côté capiteux. Parfait avec une bavette de bœuf marinée.

★★★ $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.