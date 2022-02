BROUILLETTE, Roméo



De Repentigny, le 30 janvier 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Roméo Brouillette, époux de feu madame Virginia Payette.Il laisse dans le deuil ses filles Joanne (Georges Lagacé) et Lyne (Serge Allard), ses petits-enfants Mathieu (Mélanie Beauchamp) et Sophie (Philippe Bertrand), ses cinq arrière-petits-enfants : Raphaël, Laurent, Daphnée, Samuel et Laurie, ses soeurs : Adrienne (feu Yves Bettez), Hortense (feu Réal Boisvert), son frère Jacques Lemire (Denise Bellemare), ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.