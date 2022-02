GENDRON, Robert

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 24 janvier 2022, est décédé à l'âge de 78 ans, M. Robert Gendron, époux de Rita Provençal, fils de feu Gonzague Gendron et de feu Wilfrida Roussel, demeurant à Trois-Rivières.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rita Provençal, ses fils: Éric Gendron (Carole Labbée), Sébastien Gendron; ses petits-enfants: Thomas et Nadine Gendron, Charlie Gendron;son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs: Fernand Gendron (Lise Lemay), Huguette Bibeau (feu Roussel Gendron), Lisette Provençal (feu Jean Laplante), Claudette Provençal (Guy Handfield), Raymond Provençal (Joanne Cartier), Étienne Provençal (Johanne Tremblay) et Colette Provençal (Guy Gendron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'a précédé son beau-frère Yvon Provençal.L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Joseph-de-Sorel à une date ultérieure.M. Gendron a été confié auTROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6