Papagroove: En français svp

Formation montréalaise qui roule sa bosse depuis une quinzaine d’années, Papagroove n’avait jamais sorti d’album en français. Le groupe de neuf musiciens a profité de la pandémie pour explorer cette nouvelle avenue avec la sortie du mini-album Les sabliers.

C’est un vent d’optimisme qui a gagné les membres de Papagroove, il y a quelques jours, lorsque le gouvernement Legault a annoncé la réouverture des salles de spectacles pour le 7 février. Même si le groupe de fusion afrofunk a dû reporter son spectacle-lancement au 22 avril, au Club Soda, les prochaines semaines s’annoncent un peu plus réjouissantes.

« Avec les nouvelles mesures, je pense qu’on va quand même être plus optimiste, dit le chanteur Sébastien Francisque. On y va au jour le jour. Il y a beaucoup de trucs qui ont été annulés dans les derniers mois. On anticipait toujours les spectacles à venir. Et les changements arrivaient souvent à la dernière minute. »

Les Louanges

Que les spectacles puissent revenir ou non, Papagroove est à tout le moins enthousiaste de la nouvelle voie francophone qu’il a adoptée pour cette parution. Dans le passé, le groupe n’avait jamais envisagé de créer des chansons en français, car aucun modèle n’existait vraiment pour ce style de musique.

C’est en voyant l’émergence de projets comme Les Louanges et Bleu Jeans Bleu que Papagroove a trouvé l’élan pour explorer ces nouvelles zones linguistiques.

« Je pense qu’on était rendu à cette étape-là, dit Sébastien Francisque. Ces groupes-là ont pavé la voie au niveau du groove pour le francophone. Et je pense que c’était à nous de mettre notre touche là-dedans. C’était le bon moment de l’essayer. Je pense aussi qu’on va continuer dans cette direction-là pour l’avenir. »

Pour ce premier EP en français, Papagroove a opté pour le titre Les sabliers. A-t-il une signification particulière ? « Au départ, il n’y avait pas de lien conducteur entre les chansons, mentionne Sébastien Francisque. Je me suis mis à écrire les textes de la façon dont je sentais les chansons, avec la musique. Mais à la fin, je me suis rendu compte que le lien qui unissait toutes ces chansons-là, c’était la notion du temps qui s’écoulait et des changements de paradigmes qui se font avec le temps. Les deux dernières années nous ont placés un peu par rapport à nous-mêmes et à la société. »

Explorer l’Europe

Ayant vu le jour en 2006, Papagroove a tourné allègrement au Québec, de même que dans l’Ouest canadien. Le groupe n’a toutefois jamais eu de résonance à l’étranger, un élément que Sébastien Francisque espère pouvoir changer dans les prochaines années.

« On aimerait bien explorer l’Europe, dit-il. Avec notre côté francophone, on pense que ça pourrait nous ouvrir des portes en France. »

Puisque le groupe se produisait en anglais dans le passé, pourquoi n’y a-t-il jamais eu de percée aux États-Unis ?

« C’est un peu plus dur d’essayer d’ouvrir des portes là-bas, répond le chanteur. Je dirais aussi qu’on n’avait peut-être pas la structure à l’époque pour pouvoir ouvrir ces portes-là d’une manière plus concrète. On est plus structurés en ce moment. On a une compagnie de disques qui nous appuie dans nos démarches et qui nous pousse beaucoup. »

Le mini-album de Papagroove, Les sabliers, est sur le marché. Pour plus d’infos : papagroove.ca.

