BORDUAS, Roger, ing.



À Longueuil, le 17 janvier 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roger Borduas, époux de Mme Yvette Lalonde. Il part rejoindre ceux qui l'ont précédé dont sa première épouse, Mme Bernadette Emond (1931-1957).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Marjolaine), Hélène et Sylvie (Éric) ; ses petits-enfants : Kevin (Corinne), Sébastien et Émilie ; ses 3 arrière-petits-enfants : Alexandre, Louis et Juliette ; son frère Jean-Paul et plusieurs neveux et nièces.Sa famille lui rendra hommage lors d'une cérémonie privée qui aura lieu en toute intimité.Sa famille tient à remercier Dr Lachapelle et les membres du personnel du CHSLD Chevalier-de-Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués.